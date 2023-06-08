Индонезия и Малайзия будут бороться против "дискриминации" пальмового масла в ЕС

Президент Индонезии Джоко Видодо считает, что необходимо продолжать укреплять сотрудничество с Малайзией для защиты продуктов из пальмового масла

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо в четверг призвал к более тесному сотрудничеству с Малайзией для защиты продуктов из пальмового масла, которым угрожает "дискриминационный", по его словам, торговый закон ЕС. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.

"Не позволяйте товарам, производимым Малайзией и Индонезией, подвергаться дискриминации со стороны других стран", - приводит издание слова президента Индонезии, выступавшего на пресс-конференции с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. "Нам необходимо продолжать укреплять это сотрудничество", - добавил Джоко Видодо.

В совместном заявлении по итогам встречи двух лидеров говорится, что стороны договорились "тесно сотрудничать для решения проблемы крайне пагубных дискриминационных мер против пальмового масла со стороны Евросоюза". "Они (лидеры Индонезии и Малайзии - прим. ТАСС) подчеркнули, что ЕС необходимо оперативно реагировать на такие дискриминационные меры и работать над достижением справедливого и равноправного решения", - сказано в документе.

Евросоюз в декабре принял новые правила по импорту сельскохозяйственной продукции. Согласно нововведениям, ее импорт запрещается, если процесс производства ведет к сокращению площади лесов. Такое требование в ЕС объясняют необходимостью охраны окружающей среды и защитой климата планеты. В Индонезии и Малайзии, на которые приходится около 90% мирового производства пальмового масла, называли новые нормы дискриминацией. В частности, власти Малайзии в январе пригрозили ввести ответные ограничения на торговлю с ЕС.