Таджикистан намерен увеличить выработку электроэнергии за счет возведения новых ГЭС

Премьер республики Кохир Расулзода предложил странам ЕАЭС совместное освоение гидроэнергетических мощностей Таджикистана

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Таджикистан планирует увеличить объем вырабатываемой электроэнергии за счет строительства новых гидроэлектростанций. Об этом заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, проходящем в Сочи.

"Согласно среднесрочным планам, мы планируем увеличить объемы выработки электроэнергии путем строительства новых гидроэлектростанций в ближайшие годы в пять раз", - заявил Расулзода.

Премьер предложил странам союза совместное освоение гидроэнергетических мощностей Таджикистана, что, по его мнению, окажет содействие экономическому развитию всего региона.

Таджикистан вырабатывает 98% электроэнергии на гидроэлектростанциях. По данным Минэнерго, производство электроэнергии в Таджикистане в 2022 году достигло рекордной отметки за весь период независимости страны, составив около 21,4 млрд кВт·ч. Запасы гидроэнергетических ресурсов страны оцениваются в 527 млрд кВт·ч в год. За 30 лет независимости было построено и модернизировано 287 больших и малых гидроэлектростанций, 50 подстанций, реконструировано 75% энергетической инфраструктуры Таджикистана.

Экспорт в страны ЕАЭС

Расулзода отметил, что Таджикистан отправляет в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) порядка 42% отечественной продукции, идущей на экспорт.

"Мы экспортируем в страны союза почти половину от общего объема экспорта товаров отечественного производства", - заявил премьер Таджикистана. Он подчеркнул, что республика готова и далее увеличивать объемы экспорта в страны ЕАЭС сельхозпродукции, хлопка, текстиля, цветных и редких металлов.

"Во внешнеторговом обороте Таджикистана доля стран ЕАЭС по итогам 2022 года составила 42%", - отметил Расулзода. По его словам, Таджикистан имеет тесные торгово-экономические связи со всеми странами - членами ЕАЭС и выступает за расширение таких связей.