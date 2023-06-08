Росатом планирует строительство первой АЭС в Узбекистане

Директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации Геннадий Сахаров сообщил, что подписание соответствующего контракта ожидается в 2023 году

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 июня. /ТАСС/. Росатом намерен подписать контракт на строительство первой атомной станции в Узбекистане в 2023 году. Об этом ТАСС заявил в четверг на площадке Второго Молодежного форума СНГ и ЕАЭС директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации Геннадий Сахаров.

"У нас планируется [в Узбекистане] подписание большого контракта на строительство атомной станции в этом году. Мы впервые туда заходим", - сказал Сахаров.

Собеседник агентства отметил, что это будет первый проект в Узбекистане, и его реализация может занять несколько лет с учетом прохождения лицензирования. "Мы заходим в страны, где нет ни культуры, ни законодательства, ничего атомного. Плюс, что мы создаем у них атомную инфраструктуру, и законодательство, и людей готовим", - уточнил Сахаров.

Он добавил, что в планах построить два блока мощностью в 1200 МВт.