Германия и Италия договорились продвигать создание нового трубопровода между странами

Канцлер ФРГ Олаф Шольф отметил важность диверсификации поставок энергоресурсов

РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Берлин и Рим договорились достигнуть прогресса в создании нового трубопровода для поставок водорода и природного газа между ФРГ и Италией. Об этом заявил в четверг в Риме на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони канцлер Германии Олаф Шольц, отметив важность диверсификации поставок энергоресурсов.

"Мне очень важно наше сотрудничество в сфере энергопоставок. Поэтому я рад, что мы договорились о продвижении работ по новому трубопроводу по поставкам водорода и газа между Италией и Германией", - сказал Шольц.