"Камаз" может выплатить дивиденды за 2022 год в размере 1,84 рубля на акцию

Гендиректор компании Сергей Когогин ранее сообщил о планах выплатить дивиденды за прошлый год

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Камаза" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2022 года из расчета 1,84 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации.

"Выплатить по результатам деятельности ПАО "Камаз" за 2022 год дивиденды в размере 1 (один) рубль 84 копейки на одну акцию", - отмечается в сообщении.

В конце мая гендиректор компании Сергей Когогин сообщил, что "Камаз" планирует выплатить дивиденды за прошлый год.

Ранее компания сообщала, что выручка по итогам 2022 года по РСБУ составила 267 млрд рублей, что почти на 7% выше показателей предыдущего года. При этом инвестиции составили около 16 млрд рублей, что на 46% больше показателя 2021 года.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%) и "Автоинвест" (23,54%).