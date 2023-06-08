"Глонасс" предложил "Яндексу" раскрыть статистику по ДТП беспилотников

В компании считают, что таким образом будет продемонстрирована безопасность этого транспортного средства

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Глонасс" предложил "Яндексу" раскрыть статистику по происшествиям с беспилотными такси, чтобы продемонстрировать безопасность такого транспортного средства. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Глонасс" Алексей Райкевич.

"Доказательством низкой аварийности и безопасности роботакси должна стать открытая и регулярно публикуемая статистика с указанием причин происшествий, с которыми сталкиваются беспилотные автомобили на дорогах. Это может повысить доверие людей, пользователей к технологии, ускорить ее массовое внедрение, - сказал Райкевич. - Инструментом подтверждения таких данных от операторов сервисов беспилотного такси является госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС".

Кнопки SOS установлены во всех робомобилях, уточнил Райкевич.

"Мы готовы это сделать, и предлагаем "Яндексу" и всем перспективным сервисам сделать статистику публичной с подтверждением данных от "ЭРА-ГЛОНАСС". Информация от госинформсистемы - координаты происшествия, скорость и направление движения в моменте срабатывания устройства - позволит видеть достоверную картину возможных происшествий", - добавил он.

Ранее "Яндекс" в московском районе Ясенево в тестовом режиме запустил роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Любая поездка в роботакси будет стоить 100 рублей, а в тестировании смогут поучаствовать пользователи от 18 лет.