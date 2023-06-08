В РЖД сообщили, что на замену сидений в залах ожидания на вокзалах уйдет более трех лет

В компании отметили, что более чем в 100 из 350 вокзалов установлены новые сиденья

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Оборудование всех железнодорожных вокзалов России новыми сиденьями в залах ожидания займет не менее трех лет. Об этом сообщил журналистам первый заместитель дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Константин Кравцов в рамках интерактивной выставочной площадки "PRO вокзалы".

"Это достаточно серьезный проект, достаточно энерго и финансово затратный. Мы его реализуем, но я думаю, что это в любом случае порядка трех лет. <…> Не меньше трех лет", - сказал он.

Кравцов добавил, что крупные вокзалы уже оборудованы обновленными сиденьями. Более чем в 100 из 350 железнодорожных вокзалов установлены новые сиденья.

Сиденья нового образца изготовлены из натурального дерева. В подлокотники встроены специальные подстаканники для напитков, а также разъемы для зарядки гаджетов.