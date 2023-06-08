Туркмения нарастила товарооборот со странами ЕАЭС на 9,2% за 4 месяца

Абсолютные цифры не уточняются

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Объем товарооборота Туркмении со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 4 месяца 2023 года вырос на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил заместитель председателя Кабинета министров Туркмении Ходжамырат Гелдимырадов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Туркменистана со странами ЕАЭС вырос на 10,7% по сравнению с 2021 годом. А за 4 месяца текущего года товарооборот увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страны - члены Евразийского экономического союза являются важными торговыми партнерами Туркменистана, сотрудничество с которыми располагает солидным потенциалом и охватывает различные отрасли экономики", - сказал он, не уточнив абсолютных цифр.

Гелдимырадов также отметил, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество стран ЕАЭС и Туркмении приобретает стратегическую направленность на формирование разветвленной транспортно-логистической системы. "Мы готовы к совместной работе по развитию транспортного маршрута Центральная Азия - Каспий - Черное море и Центральная Азия - Персидский залив. Увеличение грузопотоков между нашими государствами, а также использование транзитных маршрутов позволит активизировать транспортные коридоры из Центральной Азии в Китай и Европу", - заявил он.