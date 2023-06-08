Ташкент предложил ЕАЭС участие в реализации транспортных и продовольственных проектов

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что его страна выступает за дальнейшее расширение кооперации путем совместного выращивания наиболее востребованных сельхозкультур, обеспечение полноценного функционирования зеленых коридоров

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Узбекистан предлагает ЕАЭС участие в реализации проектов строительства железнодорожных магистралей Китай - Киргизия - Узбекистан и Узбекистан - Афганистан - Пакистан, а также кооперацию в аграрном секторе. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"В нынешних реалиях важно усилить совместную работу по развитию альтернативных коридоров и формирования новых логистических цепочек. Уверен, что скорейшая реализация проекта Китай - Киргизия - Узбекистан, значительно укрепит транспортные связи Евразии", - сказал премьер Узбекистана. Он пригласил ЕАЭС присоединиться к работе проектного офиса по реализации другого крупного проекта - строительства железной дороги Узбекистан - Афганистан - Пакистан, который, по его словам, позволит значительно расширить возможности глобального маршрута Север - Юг.

Также глава кабмина отметил, что Узбекистан выступает за дальнейшее расширение кооперации путем совместного выращивания наиболее востребованных сельхозкультур, обеспечение полноценного функционирования зеленых коридоров, в том числе российского Агроэкспресса, и за свободную торговлю сельхозпродукцией без применения тарифных и нетарифных ограничений.

С этой целью он предложил разработать и принять совместную программу сотрудничества по укреплению продовольственной безопасности на евразийском пространстве в рамках аграрного форума, который планируется провести в Узбекистане в формате ЕАЭС плюс в октябре. Ранее с идеей проведения форума выступил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В сентябре 2022 года Киргизия, Китай и Узбекистан подписали соглашение по сотрудничеству в строительстве железной дороги. Новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока. В феврале 2021 года Узбекистан, Пакистан и Афганистан подписали план строительства Трансафганской железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар.

Узбекистан имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.