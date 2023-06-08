Акции "Яндекса" на Мосбирже растут более чем на 3%

По данным на 15:30 мск, стоимость акций компании доходила 2 518,4 рубля за бумагу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже демонстрирует рост более чем на 3% на фоне отмены решения американской биржи Nasdaq о делистинге бумаг компании, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:30 мск, стоимость акций компании доходила 2 518,4 рубля за бумагу (+3,83%). К 16:55 мск акции "Яндекса" торговались на отметке в 2 507,4 рубля за бумагу (+3,38%).

Ранее "Яндекс" сообщил об отмене решения американской биржи Nasdaq о делистинге, принятого в марте. Ценные бумаги IT-компании сохранятся в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе. Площадка учла аргументацию "Яндекса", в которой он сообщал о необходимости соблюсти интересы инвесторов, а также о планируемой реструктуризации. IT-компания повторно заверила, что акции "Яндекса" на Мосбирже торгуются в обычном режиме.

В марте руководство Nasdaq сообщило, что уведомило Ozon, Yandex, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге ценных бумаг этих компаний, позднее все они обжаловали это решение. Нью-Йоркская фондовая биржа, в свою очередь, сообщила, что приняла аналогичное решение в отношении ценных бумаг онлайн-сервиса для поиска недвижимости Cian.