Хуснуллин: проект Северного широтного хода будет зависеть от возможностей Севморпути

По словам вице-премьера, рассмотреть вопрос о возобновлении проекта планируют к концу года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Решение о возобновлении строительства Северного широтного хода будет зависеть от пропускных способностей Северного морского пути, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас оцениваем ситуацию, грузопотоки, он [Северный широтный ход] имеет очень такую многофакторную составляющую, потому что [нужно посмотреть], как будет работать Северный морской путь, какими судами повезем. Пока те возможности, которые может пропустить Северный морской путь, мы и без Северного широтного хода можем пропустить", - сказал он. "Поэтому после того, когда будет принято комплексное решение, возобновим строительство и, если будет необходимость, быстро реализуем".

Рассматривать вопрос о возобновлении проекта планируется к концу года, добавил Хуснуллин.

Ранее в феврале этого года глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков говорил, что проект строительства Северного широтного хода (СШХ) продолжится, когда будет готова его финансовая модель.

В мае замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов отмечал, что для начала строительства Северного широтного хода необходимо сбалансировать финансовые источники и получить по ним гарантии.

В конце прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о приостановке строительства СШХ на Ямале.

О проекте

СШХ соединит Северную и Свердловскую железные дороги и станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны. Кроме того, проект позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов.