Азербайджан заявил о наращивании транспортного потенциала для увеличения транзита грузов

По словам премьер-министра республики Али Асадова, грузопоток через территорию Азербайджана растет устойчивыми темпами

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Азербайджан увеличивает свой транспортный потенциал для освоения нарастающих объемов транзитных грузоперевозок через территорию страны. Об этом заявил премьер-министр республики Али Асадов, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, в котором участвовал в качестве гостя.

"Мы вложили значительные средства в развитие транспортной инфраструктуры. За последние 20 лет в Азербайджане построены и капитально отремонтированы автомобильные и железные дороги. <...> Высокими темпами идет строительство девятого международного аэропорта - в Лачине, который будут введен в эксплуатацию уже в 2025 году. Продолжаются работы по увеличению мощностей Бакинского международного морского торгового порта с 15 млн до 25 млн тонн в год. Все эти меры позволят значительно увеличить транзитный потенциал Азербайджана в целях освоения нарастающих объемов перевозок и обеспечения бесперебойной работы международных транспортных коридоров", - сказал азербайджанский премьер.

По его словам, грузопоток через территорию Азербайджана, который является важным звеном транспортных маршрутов Восток - Запад, Север - Юг и Средний коридор, растет устойчивыми темпами. По итогам 2022 года прирост объема транзитных перевозок составил 75%, а в январе - апреле текущего года - 26%.

Асадов отметил, что Баку "с оптимизмом смотрит на перспективы экономического и инвестиционного взаимодействия со странами - членами ЕАЭС и готов к дальнейшей совместной работе в духе дружбы, взаимовыгодного сотрудничества для реализации неиспользованного потенциала". Глава правительства подчеркнул, что Азербайджан тесно работает на двусторонней основе с партнерами по ЕАЭС над диверсификацией взаимных поставок и стремится искать новые области торгово-экономического сотрудничества. Он сообщил, что по итогам прошлого года товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС увеличился на 31% - до $4,7 млрд, их доля во внешнеторговом обороте республики составила около 9%. За первые четыре месяца 2023 года прирост в товарообороте был равен 38%.