Страны ЕАЭС подписали соглашение о признании документов об ученых степенях

Участники заседания также подписали распоряжение о годовом отчете Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах - членах ЕАЭС подписано по итогам состоявшегося в Сочи заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент ТАСС.

Также в перечень принятых решений вошли распоряжения о дальнейших мерах по реализации цифровой повестки и о результатах мониторинга исполнения плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС, его государствами-членами и КНР. Межправсовет одобрил распоряжение "О плане мероприятий по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств - членов Евразийского экономического союза на 2023 - 2025 годы", а также распоряжение "О мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии в 2022 году".

Участники заседания подписали распоряжение о годовом отчете Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2022 год, а также о времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.