Цена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 63 тыс. рублей за тонну

Бензин Аи-92 подорожал до 55,2 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России вновь обновила исторический максимум, по итогам торгов в четверг его стоимость впервые поднялась выше 63 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,97%, до 63,604 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Предыдущий ценовой максимум был достигнут накануне, 7 июня - тогда стоимость Аи-95 достигла 62,991 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,85%, до 55,233 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,02%, до 50,918 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 1,12%, до 15,156 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов снизилась на 3,07%, до 62,840 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) увеличилась на 2,18%, до 25,955 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 0,38%, до 21,037 тыс. рублей за тонну.