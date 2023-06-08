На Украине сообщили, что не смогут отказаться от "1С" еще несколько лет

По словам главы комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева, более 90% украинского бизнеса использует это программное обеспечение

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Украинскому бизнесу и государственному сектору понадобится несколько лет для преодоления зависимости от созданных российскими разработчиками программных продуктов, таких как "1С". Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Проблема использования российского программного обеспечения "1С", вероятно, будет существовать еще несколько лет, но рынок урегулирует ее сам, - приводит слова министра украинское издание Marketer. - Сформирована определенная реализуемая политика. Я думаю, что через несколько лет этой проблемы не будет".

При этом Федоров отметил, что "этот софт уже запрещен".

В то же время глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что "решение запретить на государственном уровне "1С", наверное, будет популярным в соцсетях в течение одного дня, однако повлечет за собой существенные расходы бизнеса". "С кем бы я ни общался кулуарно, у всех неоднозначное восприятие. Поэтому это очень сложное решение. У меня нет ответа, возможен ли одномоментный полный отказ от "1С".

По словам Гетманцева, более 90% украинского бизнеса так или иначе использует это программное обеспечение.