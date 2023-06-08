Производители алкоголя предложили регламентировать оборот медицинского спирта

По словам эксперта, в 2022 году в России было произведено в четыре раза больше медицинского спирта, чем необходимо медицинской промышленности

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Союз производителей алкогольной продукции предложил регламентировать оборот медицинского спирта, чтобы снизить количество отравлений нелегальным алкоголем. Об этом заявил президент объединения Игорь Косарев на круглом столе в Совете Федерации.

По его словам, медицинский спирт и этанол абсолютно одинаковы как продукты, но их оборот значительно различается. Этанол фиксируется в ЕГАИС, его нелегальный оборот практически невозможен. "Одновременно с этим существует абсолютно нерегламентированный и практически неограниченный оборот медицинского спирта", - указал Косарев.

"Все то, что мы имеем на сегодняшний день в Ульяновской области и в Поволжье (где произошло массовое отравление алкогольным напитком "Мистер сидр" - прим. ТАСС) - это следствие огромного оборота промышленного медицинского спирта", - пояснил он. В частности, Косарев привел в пример ситуацию, когда предприятие на одном этаже производит напиток "Мистер сидр" с лицензией и маркировкой ЦРПТ (оператор маркировки), а на другом - ту же самую продукцию, но из медицинского спирта, и перемещает эту продукцию по розничной сети с разными документами.

"В этой конкретной ситуации начинать бороться нужно с того, чтобы регламентировать оборот производства медицинского спирта, чтобы он не был так свободно доступен бутлегерам. Тогда случаев отравлений будет меньше, не будет такой массы и такой возможности подменить, - считает Косарев. - Это предложение - об обложении акцизами - это не мое предложение, это предложение Минфина, которое на сегодняшний день поддержано Минздравом. Оно достаточно разумное".

По словам эксперта, в 2022 году в России было произведено в четыре раза больше медицинского спирта, чем необходимо медицинской промышленности. При этом технология учета оборота медицинского спирта, особенно в биоветеринарной отрасли, практически отсутствует.