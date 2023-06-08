Глава ЕЭК сообщил об устранении в ЕАЭС большинства барьеров во взаимной торговле

По словам Михаила Мясниковича, страны ЕАЭС также активно занимаются формированием интегрированной информационной системы для обмена данными между правительствами и бизнесом

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) устранили подавляющее число барьеров во взаимной торговле, оставшиеся будут ликвидированы в скором времени. Об этом по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Сочи заявил журналистам председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

"В четвертом квартале прошлого года <...> было принято решение главами правительств о том, чтобы устранить все 11 барьеров, которые были на то время во взаимной торговле. Я хочу проинформировать вас, что действительно правительства справились с этой задачей: из 11 [барьеров] восемь уже полностью устранены и три находятся в высокой степени готовности. Я думаю, уже в ближайшее время будут эти препятствия во взаимной торговле устранены", - сказал он.

По словам Мясниковича, страны ЕАЭС также активно занимаются формированием интегрированной информационной системы для обмена данными между правительствами и бизнесом.

"В целом у нас подписаны 14 документов в рамках межправсовета - это очень важно", - добавил глава Коллегии ЕЭК.

"Я еще раз хочу сказать, что в истекшем периоде текущего года у нас промышленность дала уже рост совокупный больше чем 100% - 100,9% по итогам четырех месяцев. И я думаю, что эта тенденция сохранится. <...> При этом объемы торговли с третьими странами выросли на 20%", - отметил Мясникович. Он подчеркнул, что это говорит о большом потенциале экономик стран ЕАЭС на фоне санкций коллективного Запада.

8 июня в Сочи состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Здесь же в четверг прошло заседание Совета глав правительств СНГ, а также продолжают работу Второй молодежный форум СНГ и ЕАЭС и Третий Евразийский конгресс.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.