Киев попросил Европу нарастить поставки электроэнергии после прорыва дамбы Каховской ГЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что в сложившейся ситуации Запорожская АЭС "не представляет непосредственного риска, но требует мониторинга"

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Украина просит Европу увеличить поставки электроэнергии после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом в четверг заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко в интервью Agence France-Presse​​​​​​.

"Мы просим Европу увеличить пропускные возможности до 2 ГВт вместо нынешнего 1 ГВт", - сказал он, добавив, что, по его мнению, в сложившейся ситуации Запорожская атомная электростанция "не представляет непосредственного риска, но требует мониторинга".

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По данным властей, 5 человек погибли, более 40 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.