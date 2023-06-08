Мишустин сообщил о росте взаимной торговли РФ и Казахстана за I квартал на 9%

В январе-апреле он достиг почти 716 млрд рублей

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Взаимный торговый оборот России и Казахстана демонстрирует рост, несмотря на санкции Запада. За первый квартал показатель вырос на 9%. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, открывая двустороннюю встречу с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

"В прошлом году взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень - 2 трлн российских рублей, или 13 трлн тенге. В январе-апреле объем торговли вырос еще более чем на 9%, достиг почти 716 млрд российских рублей, или 4 трлн тенге. Важно сейчас ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, в машиностроении, в энергетике, в транспортной инфраструктуре. Конечно, хорошую основу для этого создает взаимодополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов и России, и Казахстана. Эти вопросы у нас находятся на контроле межправкомиссии", - сказал российский премьер.

Смаилов сообщил, что по итогам 2022 года взаимный товарооборот увеличился на 6%. "Мы рассчитываем на развитие этого позитивного тренда", - сказал он. Премьер Казахстана также отметил высокий уровень инвестиционного взаимодействия. "Накопленный объем прямых инвестиций из России в Казахстан в последние 17 лет достиг порядка $20 млрд. В свою очередь казахстанские инвестиции составили порядка $6 млрд", - сообщил Смаилов, уточнив, что такая динамика стала возможной благодаря промышленной кооперации. Он сделал акцент на готовности реализации новых инновационных промышленных проектов, о чем свидетельствует подписанная в прошлом году программа совместных действий, предполагающая сотрудничество еще по 29 проектам на сумму порядка $9 млрд. Премьер Казахстана уточнил, что в целом у России и Казахстана порядка ста кооперационных проектов в сфере промышленности на сумму более $22 млрд. По его словам, осенью текущего года в Костанае пройдет очередной форум регионального сотрудничества, где обсудят новые направления взаимодействия регионов двух стран с упором на сельское хозяйство.

Многовековые традиции дружбы

По словам Мишустина, российско-казахстанские отношения опираются на многовековые традиции дружбы, а народы связаны братскими узами. Он назвал сотрудничество с Казахстаном безусловным приоритетом. "В текущем году исполняется 10 лет со дня подписания основополагающего договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Торгово-экономическое взаимодействие развивается у нас успешно, несмотря на санкции со стороны коллективного Запада", - заметил глава российского правительства.

Он также добавил, что Россия большое значение придает взаимодействию с Казахстаном в Евразийском экономическом союзе. "В текущем году Россия председательствует в странах ЕврАзЭС. В следующем году к Казахстану переходит пост председателя в Коллегии Евразийской экономической комиссии. Мы постараемся сделать все, чтобы выполнить основы, которые заложили наши президенты. Уверен абсолютно, Казахстан продолжит выполнять все планы", - подчеркнул Мишустин.

Премьер РФ поблагодарил своего визави за активное участие в выставке "Евразия - наш дом". Он добавил, что в плане интеграционных проектов "есть очень много новых задумок, заделов". "Думаю, что нужно придать этому импульс, чтобы как можно больше инновационно-технической продукции совместно сделанной появлялось в России и Казахстане", - подчеркнул премьер РФ. Мишустин выразил убежденность в том, что общими усилиями будет обеспечено укрепление евразийской экономической интеграции.

Со своей стороны Смаилов поздравил Мишустина с наступающим Днем России, который, по его словам, неразрывно связан с достижениями России "в укреплении государственности, построении эффективной экономики, модернизации сферы общественной жизни".