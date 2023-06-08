Киргизия рассчитывает продлить договор на поставку электроэнергии из РФ

Объем будет зависеть от пропускной способности транзита Казахстана, сообщили в Национальном энергохолдинге

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Киргизия рассчитывает подлить договор на поставку электроэнергии из России, объем будет зависеть от пропускной способности транзита Казахстана. Об этом ТАСС сообщил председатель правления Национального энергохолдинга Киргизии Таалайбек Байгазиев.

"По снижению энергодефицита - мы провели в марте переговоры с Россией, с "Интер РАО" заключили договор на 874 млн кВт⋅ч, сейчас мы осуществляем эти поставки. До конца года [планируется поставить] 560 млн кВт⋅ч, остальные - в первом квартале следующего года. Потом будем продлевать на следующий год. По объемам: может, больше будет, может, меньше. Все зависит от пропускной способности транзита Казахстана, какие возможности они дадут", - сказал Байгазиев.