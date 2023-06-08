В нулевой день ВЭФ впервые проведут форум "Дальний - Донбассу"

В восстановлении социальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики участвуют все регионы Дальнего Востока

ТАСС, 8 июня. Форум "Дальний - Донбассу: общая история, общее будущее, общая Победа!" впервые проведут в нулевой день Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке, сообщила пресс-служба дальневосточного полпредства.

"В рамках нулевого дня [Восточного экономического форума] предложено провести форум "Дальний - Донбассу: общая история, общее будущее, общая Победа!". На него будут приглашены руководители новых регионов, участники специальной военной операции, дальневосточники, работающие на оборонных предприятиях, волонтеры и все, кто неравнодушен к судьбе России", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, участники ВЭФ в этом году также уделят особое внимание теме специальной военной операции.

В восстановлении социальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики участвуют все регионы Дальнего Востока. В мае к этому процессу присоединились Забайкальский край, Еврейская автономная область и Чукотка.

Восточный экономический форум в этом году пройдет с 10 по 13 сентября. Его лозунгом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Среди ключевых тем - сотрудничество с дружественными странами, вывоз российской продукции на их рынки, интеграция платежных инфраструктур, конкуренция за инвестиции и человеческий капитал, технологии, обновление дальневосточных городов, улучшение качества жизни людей.