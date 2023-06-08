Украина потребовала от ЕК отменить разрешение "Росатому" на строительство АЭС в Венгрии

Премьер страны Денис Шмыгаль также повторил требование Киева о введении санкций против российской атомной отрасли

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Украина направила Европейской комиссии ноту с требованием пересмотреть разрешение для компании "Росатом" продолжить реализацию проекта по строительству второй очереди АЭС "Пакш" в Венгрии. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

"Украина направила ноту в Европейскую комиссию по поводу возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с Россией", - написал он в своем Telegram-канале. "Ожидаем, что предварительное решение по реализации "Росатомом" проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено", - заявил Шмыгаль.

Украинский премьер добавил, что затронул вопрос о проекте "Пакш-2" во время выступления на сессии, посвященной Украине, в рамках встречи Совета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на министерском уровне, в которой он 7 июня участвовал в режиме видеоконференции. Шмыгаль также повторил украинское требование о введении санкций против российской атомной отрасли.

24 мая Еврокомиссия дала зеленый свет поправкам, внесенным Венгрией и Россией в соглашения по АЭС "Пакш-2", это позволит продолжить сооружение двух ядерных реакторов по проекту Росатома. Изменения в документах были согласованы 11 апреля на встрече главы Росатома Алексея Лихачева и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москве. Как отмечал тогда глава венгерского МИД, они потребовались в связи с тем, что первоначальные договоренности заключались в 2014 году и с тех пор произошли "жизненные и технологические перемены".

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Правительство Венгрии придает большое значение этому проекту и прилагает усилия для того, чтобы ему не помешали санкции, которые Евросоюз продолжает вводить против России из-за конфликта на Украине. Будапешту пока удается сдерживать попытки лидеров ЕС и ряда других стран распространить запреты на сотрудничество с Москвой на область ядерной энергетики.