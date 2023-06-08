Совет директоров РЖД утвердил корректировку инвестиционной программы на 2023 год

На проект развития Пермского железнодорожного узла добавили 1,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе холдинга

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет директоров холдинга "Российские железные дороги" (РЖД) утвердил корректировку инвестиционной программы компании на 2023 год, добавлены 1,2 млрд рублей на проект развития Пермского железнодорожного узла. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Рассмотрен ход реализации проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей", утверждена корректировка инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2023 год (добавлены 1,2 млрд рублей на проект развития Пермского железнодорожного узла)", - сообщили в холдинге.

Заседание совета директоров РЖД состоялось 7 июня 2023 года под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

В холдинге отметили, что в рамках заседания рассмотрены результаты выполнения ключевых показателей эффективности правления холдинга по итогам 2022 года и утвержден реестр непрофильных активов РЖД в новой редакции.

В заседании совета также приняли личное участие генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров, гендиректор акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" Кирилл Дмитриев, глава Минтранса РФ Виталий Савельев, председатель попечительского совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, независимый член совета директоров Сергей Степашин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк.