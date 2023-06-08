"Трансмашхолдинг" продолжает переговоры по вопросу подписания контракта с Индией

В компании ранее сообщали, что в соответствии с условиями тендера, документ должен был быть подписан до 1 июня 2023 года

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) ведет переговоры с Индией по контракту на поставку пассажирских поездов. Об этом сообщил журналистам глава холдинга Кирилл Липа в кулуарах "Евразия - наш дом".

"У него [контракта с Индией] есть свои сложности в процессе подписания. Тоже ведем переговоры", - сказал он.

Ранее "Трансмашхолдинг" сообщал, что в соответствии с условиями тендера, контракт должен был быть подписан до 1 июня 2023 года. Сумма контракта составит порядка $1,8 млрд за поставку поездов и $2,5 млрд за их сервисное обслуживание в течение 35 лет. С учетом индексации общая стоимость контракта потенциально составит $6,5 млрд.

Липа отметил, что горизонт начала производства составляет два года.

ТМХ, принимавший участие в конкурсе в консорциуме с индийской государственной строительно-инжиниринговой компанией RVNL, обошел предложения компаний Alstom, Stadler, Siemens и консорциума местных производителей Titagarh и BHEL, занявшего второе место.

Производство будет развернуто на фабрике "Индийских железных дорог" - Marathwada Rail Coach Factory в Латуре (штат Махараштра). Период серийных поставок - с 2026 по 2030 год, а первые два прототипа будут предоставлены для проведения испытаний до конца 2025 года.