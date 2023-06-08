Росалкогольрегулирование рассмотрит введение одинакового акциза на весь спирт

В Союзе производителей алкогольной продукции ранее предложили регламентировать оборот медицинского спирта

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Все виды спирта могут обложить одинаковым акцизом, такой вопрос прорабатывает Минфин России, заявил руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин на круглом столе в Совете Федерации. Глава ведомства добавил, что тоже рассмотрит этот вопрос.

"Есть медицинский спирт, который не облагается акцизом, что дает недобросовестное преимущество. Как-то его [надо] вывести из [нелегального] оборота и вставить в [легальный] оборот. Конечно, надо рассмотреть и, действительно, министерство финансов прорабатывает этот вопрос, что надо на весь спирт ввести одинаковый акциз - тогда не будет экономической перспективы у тех, кто этим пользуется", - сказал Алешин.

Ранее на этом же круглом столе президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев предложил регламентировать оборот медицинского спирта. По его словам, отравлений нелегальным алкоголем после этого будет меньше. По словам эксперта, в 2022 году в России было произведено в четыре раза больше медицинского спирта, чем необходимо медицинской промышленности. При этом технология учета оборота медицинского спирта, особенно в биоветеринарной отрасли, практически отсутствует.