Мишустин считает товарооборот России и Узбекистана пока недостаточным

При этом, по словам премьер-министра, потенциал для роста есть

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем товарооборота между Россией и Узбекистаном пока недостаточный, но отметил, что есть потенциал для его роста.

"Мы искренне дорожим дружбой, партнерством с братским Узбекистаном, заинтересованы в том, чтобы вывести взаимодействие на еще более высокий уровень. Фиксируем, что наше торгово-экономическое сотрудничество успешно развивается", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

В прошлом году товарооборот между Россией и Узбекистаном увеличился более чем на четверть, добавил он, до 612 млрд рублей. "Но это мало. Конечно, надо увеличивать товарооборот между нашими странами, уверен, что мы сможем это сделать, тем более что в январе - апреле объем торговли вырос еще на 16%, сейчас он превысил 229 млрд рублей", - сказал российский премьер.

Россия заинтересована в продвижении целого ряда проектов, сказал Мишустин, в том числе вспомнив о сооружении атомной электростанции в Узбекистане по российским технологиям. "Сотрудничество в мирном атоме даст, уверен, новый импульс кооперации промышленности и высоких технологий, там есть очень много спинов, сопутствующих технологий, вы прекрасно в этом разбираетесь, и мы с удовольствием могли бы поделиться тем, что на сегодняшний день есть и у наших атомщиков", - сказал Мишустин.

По его словам, Москва видит потенциал и в наращивании взаимодействия в агропромышленном комплексе. "И новые возможности для увеличения взаимной торговли открывает проект "Агроэкспресс", который реализуется с участием Российского экспортного центра. Он предусматривает скоростную перевозку по железной дороге сельхозпродукции между Россией и Узбекистаном и в обратном направлении", - сказал премьер РФ.

Мишустин передал приветствие от президента России и от себя лично президенту Узбекистана Шавкату Мерзиёеву.