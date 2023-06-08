В России ограничили доступ к ресурсам "ОВД-Инфо"

Ограничение доступа к ресурсам иноагентов предусмотрено законодательством, пояснили в Роскомнадзоре

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Доступ к интернет-ресурсам медиапроекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр иноагентов) ограничен на территории РФ. Ограничение доступа к ресурсам иностранных агентов на основании запроса Минюста России предусмотрено законодательством, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора в четверг.

"Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам иностранного агента - Медиапроект "ОВД-Инфо" по запросу Минюста России. Ограничение доступа к ресурсам иностранных агентов на основании запроса Минюста России предусмотрено ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", - рассказали в ведомстве.

Ранее информация о том, что доступ к ресурсам медиапроекта ограничен, появилась на сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.