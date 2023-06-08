СМИ: Rheinmetall производит в четыре раза больше снарядов калибра 120 мм, чем раньше

По сведениям телеканала n-tv, производственные мощности концерна достигли 240 тыс. снарядов

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Завод германского оборонного концерна Rheinmetall в коммуне Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония) производит в четыре раза больше снарядов калибра 120 мм, чем в прошлые годы. Об этом в четверг сообщил телеканал n-tv.

По его данным, в предыдущие годы Rheinmetall производил около 60 тыс. снарядов калибра 120 мм в год, но теперь производственные мощности достигли 240 тыс. снарядов. В настоящее время завод выпускает от 400 до 500 снарядов за восьмичасовую смену. "И мы могли бы еще увеличить это число", - приводит телеканал слова директора завода Харальда Вайсмюллера.

Что касается тяжелых снарядов калибра 155 мм, в настоящее время их производится 40 000 в год. "Но мы могли бы увеличить их количество до 140 000", - заявил Вайсмюллер.

Ранее Минобороны Германии сообщило, что правительство страны готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. В планах Берлина передать Киеву 20 БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. Кроме того, в список входят 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.