Киргизия заявила, что открыта к предложениям России по строительству Камбаратинской ГЭС

Председатель правления Национального энергохолдинга Киргизии Таалайбек Байгазиев допустил, что вопрос будут обсуждать на высшем уровне

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Киргизия открыта к предложениям с российской стороны по строительству Камбаратинской гидроэлектростанции. Об этом ТАСС сообщил председатель правления Национального энергохолдинга Киргизии Таалайбек Байгазиев.

"Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта мы сейчас обновляем, поэтому надо посмотреть [что может предложить Россия]. Три участника [Казахстан, Узбекистан, Киргизия] вряд ли будут против. Только нужно понимать, с чем может зайти Россия: с деньгами, оборудованием, разработкой проекта. Общий вектор на сотрудничество, поэтому нужно понять, какую выгоду все от этого получат", - сказал он, отметив, что три страны входят в этот проект с равными долями. Глава Нацэнергохолдинга допустил, что вопрос будет проговариваться на высшем уровне. "Но в этом проекте пока больше задействованы и заинтересованы Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Это больше связано с вопросами водного регулирования, так как вода из Кыргызстана вытекает в Узбекистан и Казахстан", - сказал он.

В сентябре 2012 года Россия и Киргизия подписали соглашения о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1, где российская сторона была единственным инвестором. Всего планировалось построить четыре ГЭС общей установленной мощностью 191 МВт. Каскад ГЭС стороны должны были возводить на паритетных условиях, этот же принцип сохранился бы и после ввода объектов в эксплуатацию.

В январе 2016 года Киргизия денонсировала соглашения с Россией о строительстве ГЭС. Одной из причин такого шага Киргизии являлось отсутствие решений по финансированию проектов.

В январе 2023 года главы энергетических ведомств Казахстана, Киргизии и Узбекистана подписали план совместной работы по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Гидроэлектростанция позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.