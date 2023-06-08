Узбекистан выступает за новые международные транспортные коридоры с участием РФ

Как заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов, это позволит открыть перспективные рынки сбыта

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Узбекистан заинтересован в формировании новых международных транспортных коридоров с участием России, это позволит открыть перспективные рынки сбыта, заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов.

На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Арипов отметил, что двум странам удалось наладить действенный механизм расширения диверсификации взаимной торговли. "Последовательно реализуется комплексная программа по расширению промышленной кооперации", - заметил Арипов.

Он также обратил внимание на то, что в Узбекистане активно развивается процесс создания совместных с Россией индустриальных парков. "Ключевым направлением нашего сотрудничества является транспортно-логистическая сфера. Несмотря на сегодняшние вызовы, нам удается сохранять положительную динамику роста перевозок грузов между нашими странами. Заинтересованы в формировании новых международных транспортных коридоров, которые позволили бы нашим странам открыть перспективные рынки сбыта", - сказал премьер-министр Узбекистана.

В этом контексте, отметил он, Узбекистан поддерживает развитие международного коридора Север - Юг, являющегося одной из основных транспортных артерий в регионе. "Предлагаем совместно сформировать новый мультимодальный транспортный коридор Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан", - сказал Арипов.

Кроме того, драйвером успешного сотрудничества двух стран, по его словам, является сотрудничество регионов. "В этом году запланирован ряд визитов глав узбекских регионов в Российскую Федерацию с организацией бизнес-миссий и национальных выставок", - сообщил он.

Обратил внимание Арипов и на то, что Узбекистан набирает популярность в качестве туристического направления у россиян. "По итогам прошлого года Узбекистан посетили почти 600 тыс. российских туристов, что в три раза больше, чем в 2021 году", - сказал премьер-министр Узбекистана. Он выразил надежду на дальнейшую активную поддержку со стороны правительства РФ и на активную совместную работу в целях продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией.