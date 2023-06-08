В Киргизии сообщили о продолжении обсуждений концепции энергокоридора из России

Речь идет о маршруте Россия - Казахстан - Киргизия

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Концепция энергокоридора Россия - Казахстан - Киргизия продолжает обсуждаться, Киргизия выступает за его создание. При этом технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта пока нет, сообщил ТАСС председатель правления Национального энергохолдинга Киргизии Таалайбек Байгазиев.

"Эта концепция обсуждалась, мы поддерживаем это дело. Маршрут будет пролегать по территории Казахстана, нужно будет посмотреть, как они смотрят на проект. Мы же за. Наверное, будут переговоры. Как вариант, мы еще рассматриваем возможность внутреннего наращивания генерации. ТЭО пока нет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия планируют сформировать общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза за счет интеграции национальных рынков электроэнергии. Одним из условий такого процесса является соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей.

Так, страны Евразийского экономического союза обсуждали возможность строительства энергокоридора - линии постоянного тока из России в Киргизию через территорию Казахстана.