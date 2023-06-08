Расходы бюджета России на нацпроекты на 1 июня составили 1,15 трлн рублей

Наиболее высокие показатели исполнения отмечаются у национальных проектов "Наука и университеты", "Культура" и "Демография"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 июня составили 1,15 трлн рублей или 38,4% от плановых бюджетных назначений, сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 июня 2023 года - составило 1 150,4 млрд рублей или 38,4% от плановых бюджетных назначений", - сообщило министерство.

Наиболее высокие показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Наука и университеты" (65,2%), "Культура" (63,4%), "Демография" (46,4%).

Уровень исполнения нацпроекта "Экология" составил 42,6%, нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 28,7%, нацпроекта "Образование" - 32,8%.