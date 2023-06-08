Все они прошли успешно, сообщил руководитель сервиса Андрей Кармацкий

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Роботакси "Яндекса" за полтора дня совершили 50 поездок, все прошли успешно. Об этом сообщил ТАСС руководитель сервиса роботакси "Яндекса" Андрей Кармацкий.

"За первые полтора дня <...> у нас 50 поездок. Также мы продолжим добавлять людей в список, к которым будет появляться доступ [к поездкам на роботакси]. Заявки оставляло 12 тыс. человек, люди продолжают записываться", - сообщил Кармацкий.

Он уточнил, что в случае совершения ДТП сервис будет действовать согласно правилам дорожного движения. "Мы должны вызвать дорожную службу, зафиксировать дорожно-транспортное происшествие, если вдруг оно имеет место быть", - пояснил Кармацкий. Также он отметил, что пассажиры во время поездки застрахованы на сумму 10 млн рублей.

"Яндекс" 7 июня запустил в тестовом режиме в московском районе Ясенево роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Любая поездка в роботакси будет стоить 100 рублей, а в тестировании смогут поучаствовать пользователи от 18 лет. В пресс-службе компании пояснили ТАСС, что в Ясенево работает "несколько десятков автономных машин, в том числе роботакси для жителей", не уточнив точное число автомобилей.