США намерены участвовать в создании саудовской ядерной программы

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что страны занимаются "поиском механизмов, которые позволят им работать вместе"

ДУБАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что США хотят принять участие в создании гражданской ядерной программы королевства.

"Не секрет, что мы разрабатываем гражданскую ядерную программу. Она будет носить мирный характер, поэтому мы получили множество заявок на участие [в создании программы], в том числе от Соединенных Штатов", - сказал министр на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Эр-Рияде, которая транслировалась телеканалом Sky News Arabia.

Как отметил министр, у США и Саудовской Аравии есть разногласия в вопросе реализации ядерной программы, однако страны занимаются "поиском механизмов, которые позволят им работать вместе". "Мы хотели бы построить нашу ядерную программу с использованием лучших технологий, имеющихся в мире, а для этого требуется хорошее соглашение", - подчеркнул министр.

Официальные лица Саудовской Аравии неоднократно говорили о планах развития собственной ядерной программы. В частности, министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявлял, что королевство обладает крупными запасами урана, который будет использовать в коммерческих целях. По его словам, с этой целью Саудовская Аравия намерена привлекать иностранные инвестиции с помощью компании Saudi Arabia Mining.

По данным газеты The Guardian, Саудовская Аравия сможет добывать более 90 тыс. тонн урана в год. Этого объема может хватить не только для того, чтобы обеспечить королевство собственной атомной энергией, но и теоретически приступить к реализации программы создания ядерного оружия.