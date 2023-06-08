Белоруссия заинтересована в применении российских технологий обращения с ядерными отходами

Министр энергетики республики Виктор Каранкевич подчеркнул, что Минск собирается налаживать сотрудничество с Москвой в сфере цифровых технологий, ядерной медицины и накопления энергии

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Белоруссия проявляет интерес к применению российских технологий обращения с ядерными отходами, а также к изучению опыта страны в других сферах, связанных с атомной отраслью. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич на панельной сессии "Высокие технологии как драйвер евразийской интеграции" в рамках Третьего Евразийского конгресса, который проходит в Сочи.

"С российскими коллегами, с госкорпорацией "Росатом" работа расширяется. Это вопросы не только связанные с эксплуатацией атомной электростанции, это и техническая поддержка, и научное сопровождение, но это и новые направления. Это и обращение с радиоактивными отходами - мы заинтересованы в применении имеющихся у российских коллег высоких компетенции и современных технологий в этом направлении деятельности", - сказал он.

Каранкевич также подчеркнул, что Минск собирается налаживать сотрудничество с Москвой в сфере цифровых технологий, ядерной медицины и накопления энергии. "Мы сейчас действительно рассматриваем и изучаем ситуацию, возможности применения систем накопления и в большой энергетике, и на промышленных предприятиях, при развитии электротранспорта, в том числе в рамках развития электрозарядной инфраструктуры", - отметил глава министерства энергетики.

"Мы также ставим задачу и дальше работать в части совершенствования подготовки кадров: это и тренажеростроение, использование цифровых модулей подготовки и повышения квалификации оперативного персонала энергетических объектов, но и соответственно это повышение надежности работы всей энергосистемы. То есть у нас есть уже созданная платформа и есть хорошие перспективы для дальнейшего развития", - добавил Каранкевич.

Главным проектом сотрудничества Москвы и Минска в ядерной сфере является Белорусская атомная электростанция, расположенная в районе города Островец Гродненской области и возведенная по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в июне 2021 года введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с чего начался физический пуск. 13 мая этого года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока.