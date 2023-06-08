Мишустин уверен, что транспортный коридор Север - Юг станет конкурентом Суэцкого канала

Как отметил российский премьер, по расчетам специалистов, это позволит сократить сроки доставки грузов от Балтийского моря до портов в Персидском заливе до 10 дней

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что в перспективе транспортный коридор Север - Юг будет конкурентом Суэцкого канала. Такое мнение глава российского кабмина высказал, открывая встречу с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

"В качестве одного из перспективных направлений мы рассматриваем совместно транспорт и логистику. Мы можем и должны использовать выгодное географическое положение России и Азербайджана, активнее развивать транзитный потенциал. Речь идет об увеличении пропускной способности пограничных переходов, развитии железнодорожной, автомобильной, морской инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора Север - Юг, который в будущем, уверен, станет конкурентом Суэцкого канала", - заявил Мишустин. Он добавил, что, по расчетам специалистов, это позволит сократить сроки доставки грузов от Балтийского моря до портов в Персидском заливе до 10 дней.

Мишустин заверил своего визави в том, что Россия искренне заинтересована в укреплении дружеских, партнерских и союзнических отношений с Азербайджаном. Он добавил, что считает важным активизацию работы на уровне правительств для дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, чтобы запускать новые совместные проекты. "У нас целый ряд интересных областей. Это энергетика, промышленность, включая судостроение, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, высокие технологии, инновации и многие другие отрасли", - сообщил премьер-министр РФ.

Рост товарооборота

Мишустин особо подчеркнул, что, несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру и усиливающиеся незаконные санкции со стороны Запада, товарооборот России и Азербайджана устойчиво растет. По его данным, в прошлом году объем взаимной торговли вырос на четверть, достигнув рекордной отметки почти в 300 млрд рублей, или в 7 млрд азербайджанских манат. "В январе-апреле этого года товарооборот увеличился еще на 21% до 98 млрд рублей, или 2 млрд манат", - уточнил глава российского правительства.

Мишустин также отметил сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Он рассказал, что в текущем году в России широко отмечается столетие со дня рождения Гейдара Алиева. "Конечно, мы с уважением, с удовольствием приглашаем Азербайджан в качестве страны-гостя на Санкт-Петербургский международный культурный форум", - сказал Мишустин.

Говоря о международной проблематике, премьер-министр РФ подчеркнул, что Россия "придает особое значение процессу разблокирования экономических транспортных связей на Южном Кавказе". "Заинтересованы в мире, стабильности и в процветании нашего общего региона", - сказал Мишустин, отметив, что 25 мая лидеры Россия, Азербайджана и Армении уже обсуждали этот вопрос. "Убеждены, что создание новых маршрутов отвечает интересам всех государств региона", - подытожил он.

Со своей стороны Асадов выразил благодарность за реализацию всех мероприятий, связанных со столетним юбилеем Гейдара Алиева. Он также поздравил российскую делегацию с предстоящим Днем России. По словам Асадова, политический диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым обеспечивает позитивную динамику по всему спектру сотрудничества двух стран. Премьер-министр Азербайджана анонсировал 21-е заседание двусторонней межправительственной комиссии, которое состоится в конце июня в Москве. "Надеемся по его итогам выйти на новые решения, которые наполнят наше сотрудничество новым содержанием. Мы готовы и дальше прилагать необходимые усилия для развития нашего стратегического партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - заключил Асадов.