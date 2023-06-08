Венгрия заявила о заинтересованности в поставках газа из Туркмении

Как отметил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его страна рассматривает туркменский газ "как одно из возможных решений нынешнего европейского энергетического кризиса"

БУДАПЕШТ, 8 июня. /ТАСС/. Венгрия заинтересована в поставках природного газа из Туркмении, который мог бы помочь Европе преодолеть энергетический кризис, вызванный конфликтом на Украине и санкциями Евросоюза против России. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, входящий в состав делегации премьер-министра страны Виктора Орбана, прибывшего в Ашхабад с официальным визитом.

"Война на Украине и санкции, введенные Европейским союзом, привели к кризису, урегулирование которого может быть достигнуто в первую очередь за счет использования новых источников энергии", - процитировало главу МИД венгерское информационное агентство MTI. Сийярто отметил, что Венгрия рассматривает туркменский газ "как одно из возможных решений нынешнего европейского энергетического кризиса". По его словам, Туркмения располагает значительными запасами природного газа, однако путей его доставки в Европу пока нет. В связи с этим министр заявил, что "Венгрия чрезвычайно заинтересована в строительстве инфраструктуры, которая позволит включить туркменский газ в энергетический баланс европейских стран, в том числе, возможно, Венгрии".

Вопрос о поставках газа из Туркмении в Европу по Трансанатолийскому газопроводу ранее уже обсуждался этой страной с Турцией и Азербайджаном. Для дальней проработки такой возможности ими был подписан трехсторонний меморандум.

В соответствии с политикой диверсификации правительство Венгрии ищет новые источники энергоносителей и маршруты их поставок, налаживая в этих целях взаимодействие с такими странами, как Азербайджан и Катар. В то же время оно подчеркивает, что не отказывается от сотрудничества с прежними партнерами, в первую очередь Россией.

Россия пока остается основным поставщиком газа в Венгрию. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа.