Роботакси "Яндекса" перемещается без GPS и постоянной связи

Как сообщил руководитель сервиса Андрей Кармацкий, машины используют более точные датчики

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Роботакси "Яндекса" перемещается по городу без использования GPS и постоянной связи, поскольку использует более точные датчики для определения себя на дороге. Об этом сообщил ТАСС руководитель сервиса роботакси "Яндекса" Андрей Кармацкий.

"GPS нам не нужен в момент движения, поскольку мы ездим по высокоточным картам, и автономный транспорт использует данные лидарной локализации. Это значит, что мы используем данные сенсоров для того, чтобы найти себя в местоположении карты, Нам нужна сенсометровая точность, поэтому мы используем более точный датчик, который на местности позволяет машине определить себя", - пояснил Кармацкий.

Он уточнил, что роботакси двигается автономно, ему не нужна постоянная связь.

"Если мы входим в зону, где интернет не ловит - это не критично, поскольку машина принимает решения полностью автономно. У нее есть вычислитель - радары, лидары и камеры. <...> Это не требует какой-то постоянной связи, поэтому машина защищена от возможных киберугроз", - рассказал руководитель сервиса.

В среду "Яндекс" запустил в тестовом режиме в московском районе Ясенево роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Любая поездка в роботакси будет стоить 100 рублей, а в тестировании смогут поучаствовать пользователи от 18 лет, сообщали в пресс-службе компании.