Мишустин: РФ и Таджикистан уделяют большое внимание защите торговли от санкций Запада

Как напомнил премьер-министр, Россия является ведущим внешнеторговым партнером Таджикистана

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Россия и Таджикистан уделяют приоритетное внимание наращиванию торгово-экономических связей, защите двустороннего взаимодействия от незаконных санкций Запада, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По линии правительства обеспечиваем исполнение договоренностей наших лидеров, приоритетное внимание уделяем наращиванию торгово-экономических связей и взаимодействия, защите его от незаконных санкций коллективного Запада", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода.

Россия, напомнил Мишустин, является ведущим внешнеторговым партнером Таджикистана, в 2022 году взаимный товарооборот вырос на 18% и достиг почти 105 млрд рублей. "Увеличиваются российские инвестиции в экономику Таджикистана, отечественные компании активно работают в энергетическом секторе, цифровой экономике, здравоохранении, туризме и в целом ряде других отраслей", - сказал российский премьер.

По словам Мишустина, особое внимание уделяется сотрудничеству в культурно-гуманитарной области. "В этом году запланировано проведение в Таджикистане Дня российского кино и Дней культуры России", - сказал он.

Упомянул он и то, что с 1 сентября прошлого года в Таджикистане начали работу построенные Россией пять общеобразовательных школ с обучением на русском языке и по российским образовательным стандартам. "И я также вспоминаю с удовольствием посещение одной из таких школ - школы имени Юрия Гагарина. Я посетил ее во время визита в Душанбе в марте, у меня сложилось самое доброе впечатление от самой школы, от общения с ее учениками, от духа дружбы и общей исторической памяти, культуры, от учеников, учителей. Спасибо вам огромное за этот проект", - сказал Мишустин.

Большое внимание, отметил он, уделяется расширению межрегионального сотрудничества, это способствует росту товарооборота, привлечению инвестиций и запуску новых совместных кооперационных проектов.