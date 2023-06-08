ООН сообщила, что продолжает контакты для экспорта российских удобрений

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик напомнил, что экспорт аммиачных удобрений предусмотрен черноморской зерновой инициативой

ООН, 8 июня. /ТАСС/. ООН ведет контакты на многих направлениях для обеспечения экспорта российского зерна и удобрений. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о подрыве аммиакопровода Тольятти - Одесса.

"Мы продолжаем наши консультации со всеми сторонами. Как вы знаете, глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен проведет встречу с российской делегацией 9 июня в рамках наших контактов по обеспечению поставок российского зерна и удобрений, - сказал Дюжаррик. - Наши коллеги из Совместного координационного центра также продолжают свои обсуждения. Экспорт аммиачных удобрений предусмотрен черноморской зерновой инициативой. Мы продолжаем наши усилия на многих направлениях, насколько можем, учитывая важность всего этого для решения проблемы мирового голода и для того, чтобы цены на мировое продовольствие не повысились".