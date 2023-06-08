Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги НМТП, котировки "Яндекса", акции "Русснефти", привилегированные акции "Транснефти", расписки TCS Group и привилегированные акции "Сургутнефтегаза"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг умеренно подрастал, а рубль продолжил слабеть. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 2 709,69 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,3%, до 1 032,85 пункта. Курс доллара вырос на 0,62%, до 82,59 рубля, евро - на 1,44%, до 89,09 рубля, юань - на 0,12%, до 11,59 рубля.

Геополитическая тревожность в четверг несколько отступила, внешний фон был умеренно позитивным. "Сырьевые цены получили поддержку со стороны снижения доллара к основным валютам. Рубль при этом оставался слабым, что давало некоторое преимущество акциям экспортеров", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Первая оценка квартального ВВП еврозоны оказалась немного ниже прогноза аналитиков. Недельное число заявок на пособия по безработице в США превысило ожидания и значения предыдущего отчетного периода.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги НМТП (+4,29%), котировки "Яндекса" (+3,84%), акции "Русснефти" (+3,4%), привилегированные акции "Транснефти" (+2,4%), расписки TCS Group (+2,33%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+2,21%).

"Совет директоров НМТП в четверг рекомендовал итоговые дивиденды за 2022 год в размере 0,798 рубля на акцию (доходность 8,9%), что делает эмитента еще одной интересной историей на рынке РФ. Реестр под дивиденды закроется 12 июля, а акционеры должны одобрить решение на собрании 30 июня", - отметила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Кроме того, комиссия биржи Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" в отношении принудительного делистинга, что, вероятно, связано с текущей реорганизацией структуры компании. Аналогичная апелляция Озона была при этом отклонена, добавила эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки "Совкомфлота" (-3%), привилегированные акции "Башнефти" (-2,08%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,94%), бумаги "Русгидро" (-1,52%), котировки "Самолета" (-0,85%), акции ЛСР (-0,85%).

"Акции "Совкомфлота", "Башнефти", "Мечела" и других эмитентов падали в рамках коррекции после повышения в предыдущие сессии. Совет директоров "Самолета" в четверг рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год и сообщил, что может вернуться к вопросу о дивидендах в 3-м квартале текущего года", - сказала Кожухова.

Прогноз на 9 июня

В конце недели будут опубликованы сведения по темпам роста потребительских цен в КНР в мае. Сбербанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за май, в этот же день собрания акционеров проведут "Акрон" и "Россети", рассказал Бахтин.

Ключевым событием пятницы будет заседание совета директоров Банка России. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, регулятор вряд ли изменит ставку и сохранит ее на текущем уровне 7,5%. При этом влияние такого решения на рынок акций будет нейтральным.

Приближение выходных в условиях сложной геополитической ситуации может сдерживать спрос на акции, часть инвесторов может предпочесть перенести покупки на начало будущей недели, считает Бахтин. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 9 июня - 2 650 - 2 750 пунктов, по курсу доллара - 80-83 рубля. Во Freedom Finance Global считают, что завтра индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2 650 - 2 750 пунктов, пара доллар/рубль сможет показать динамику в диапазоне 81-83 рубля, евро/рубль - в интервале 87-89,5 рубля, юань/рубль - в коридоре 11,2-11,7 рубля.