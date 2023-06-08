РБК: в России с 12 июня откроют второй воздушный коридор на юг

Это позволит сократить время полета в южные регионы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. В России с 12 июня откроют второй воздушный коридор, который позволит сократить время полета в южные регионы, сообщил РБК со ссылкой на источники в двух российских авиакомпаниях.

Как сообщил один из собеседников РБК, авиакомпании уже получили информацию о новом коридоре, который, по его словам, заработает с 12 июня. Второй источник из авикомпании рассказал изданию, что пилоты компании уже получили извещения об изменениях в воздушном пространстве на юге.

Представитель Росавиации отказался от комментариев РБК, издание направило запрос в пресс-центр госкорпорации по организации воздушного движения.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.