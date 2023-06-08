Гостиничный комплекс на 800 мест появится на чеченском курорте "Ведучи"

Также в 2024 году планируется увеличить количество канатных дорог и трасс на курорте, создать полноценную зону катания и отдыха

ГРОЗНЫЙ, 8 июня. /ТАСС/. Гостиничный комплекс на 800 мест откроется на всесезонном курорте "Ведучи" в Чеченской Республике в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Новые места размещения сегодня активно создают резиденты ОЭЗ - до конца года откроется шале вместимостью 85 человек, а в следующем году примет первых гостей гостиничный комплекс на 800 мест. В 2024 году планируем кратно увеличить количество канатных дорог и трасс на курорте, создать полноценную зону катания и отдыха", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова.

Кроме того, Кавказ.РФ планирует вложить 623 млн рублей в строительства завода по производству полиэтиленовой пленки и пакетов и 4,6 млрд рублей в модернизацию цементного завода.

В четверг в Грозном прошла встреча замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова и генерального директора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова с бизнес-сообществом Чеченской Республики.

Участники обсудили адресные меры господдержки и решение наболевших вопросов регионального бизнеса.