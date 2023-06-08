В Таджикистане сообщили о визите Хуснуллина в Душанбе 19-20 июня

Как заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода, несмотря на санкции в отношении России сделано уже много в различных отраслях, а импортозамещение в некоторых сферах достигает 100%

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетит Душанбе 19-20 июня. Об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава правительства Таджикистана обратил внимание на то, что, несмотря на санкции в отношении России сделано уже много в различных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве и промышленности, а импортозамещение в некоторых сферах достигает 100%.

"Вы недавно посетили Таджикистан, и после вашего визита в начале марта контакты между нашими структурами и бизнес-кругами значительно активизировались. Не скрою, в Таджикистане ожидают активизацию инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации с Россией. В этих целях нашей стороной предложен ряд конкретных проектов в горнодобывающем, металлургическом, газохимическом секторах", - сказал Расулзода.

Он также сообщил, что накануне встретился с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, обсудил вопросы двусторонних отношений. "Договорились, что 19-20 июня Марат Шакирзянович (Хуснуллин) будет в Душанбе, обсудим еще раз со всеми нашими коллегами все вопросы, которые есть. Я уверен, что наши взаимоотношения будут идти в лучшую сторону и товарооборот, который практически ежегодно растет на 20-30%, в ближайшие годы будет значительно увеличиваться", - сказал премьер-министр Таджикистана.

"Что касается вопросов, которые мы с вами обсуждали - это по Сангтудинской ГЭС, мы с Маратом Шакирзяновичем договорились, что в повестке своей все эти вопросы обсудим, но и также мы обсудим вопросы по строительству школы "Сириус", - заявил Расулзода.