8 июня, 17:22

Сахалин планирует побить свой рекорд по привлечению инвестиций

В 2023 году планируется привлечь до 300 млрд рублей

ТАСС, 8 июня. Власти Сахалинской области планируют побить рекорд по привлечению инвестиций, который был поставлен регионом в прошлом году и составил 270 млрд рублей. Как сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, в этом году планируется привлечь до 300 млрд рублей.

"У нас [в прошлом году] было рекордное количество инвестиций за всю историю Сахалина - 270 млрд рублей. <…> Какие планы на этот год? Планы - 290-300 млрд", - цитирует пресс-служба аппарата полпреда президента в ДФО слова Лимаренко после Совета Дальневосточного федерального округа.

Губернатор отметил, что в прошлом году не было потеряно ни одного инвестиционного проекта. Лимаренко подчеркнул, что 60% инвестиций - это несырьевой бизнес. Главные проекты области - нефтегазовые.

"Особую экономическую зону получили Курильские острова. Поэтому сейчас там появляются новые лоты как для туризма, так и для добычи марикультуры", - добавил он. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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