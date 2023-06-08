В АТОР не зафиксировали аннуляций туров в Египет из-за инцидента в Хургаде

При этом, как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, ситуация может измениться в течение суток

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Аннуляций туров в Египет из-за случая нападения акулы на человека в районе Хургады не отмечается, но ситуация может измениться в течение суток. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Предварительно, по состоянию на сейчас аннуляций нет. Очевидно, что в течение суток ситуация может измениться. Туроператоры считают, что реакция туристов будет понятна только завтра", - сказала она.

Ломидзе отметила, что АТОР ожидает официальных рекомендаций египетских и российских властей.

Ранее генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что гражданин России погиб в четверг в результате нападения на него акулы в Красном море у побережья Хургады. Российский дипломат отметил, что погибший не был туристом, а на постоянной основе проживал на территории Египта. Он также подчеркнул, что пляж Dream Beach является муниципальной собственностью, а не принадлежит какой-либо определенной гостинице, в которых обычно размещаются туристы, в том числе из России.