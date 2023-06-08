Гладков сообщил о планах предоставить кредитные каникулы шебекинскому малому бизнесу

Более 20 тыс. жителей потеряли источник дохода из-за обстрелов ВСУ

БЕЛГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Предоставление кредитных каникул для малого бизнеса Шебекинского городского округа входит в плановые меры поддержки жителей приграничья, регион работает с правительством России о принятии такого решения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте".

"Пока это решение [о предоставлении кредитных каникул для малого бизнеса] не принято, но в плане у нас оно стоит, поэтому занимаемся и работаем с правительством Российской Федерации, надеемся, что такое решение будет принято", - сказал Гладков, отвечая на вопрос о кредитных каникулах для представителей малого бизнеса из Шебекина.

Губернатор сообщил, что более 20 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского округа Белгородской области в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ), потеряли источник дохода.

Ранее губернатор отмечал, что власти Белгородской области сохранят заработные платы муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений, эвакуированных из Шебекинского округа в связи с обстрелами ВСУ. Людей будут активно привлекать для работы в пунктах временного размещения.