Более 1 тыс. км региональных дорог планируется построить и реконструировать в 2023 году

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также отметил, что с учетом опережающего финансирования будет дополнительно отремонтировано еще 3 тыс. км дорог

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. км региональных и местных дорог планируется построить и реконструировать в этом году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В 2023 году планируется построить и реконструировать более 1 тыс. км региональных и местных дорог, для почти 22 тыс. км дорог запланирован ремонт. Также с учетом опережающего финансирования будет дополнительно отремонтировано еще 3 тыс. км дорог", - процитировали Хуснуллина в сообщении на сайте правительства РФ в четверг.

По его словам, с учетом опережающего финансирования, по итогам текущего года планируется уложить более 180 млн кв. м. дорожного покрытия.

Ранее Хуснуллин сообщал, что по поручению президента РФ Владимира Путина отрабатывается механизм опережающего финансирования, который позволит "взять деньги с 2024-2025 года и дать на ремонт дорог и на строительство дорог в этом году".