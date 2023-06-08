Минфин рассказал об особенностях ИИС третьего типа

Основной из них является гибридный формат налоговых преференций

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Инвестировать через новые индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) третьего типа можно будет только в российские ценные бумаги и иностранные бумаги стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза), а изымать средства раньше срока без потери льгот - в случае необходимости оплаты дорогостоящего лечения. Об этом на онлайн-канале Cbonds рассказал директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

При этом основной особенностью нового ИИС является гибридный формат налоговых преференций. "ИИС третьего типа по-сути будет являться комбинацией ИИС первого и второго типа. Это значит, что можно будет получить два типа налоговых преференций. То есть, когда клиент брокерской или управляющей компании будет вкладывать в ИИС свои средства, он сможет получить налоговый вычет на сумму до 400 тыс. рублей (в размере 13% или 15%, соответственно ставке подоходного налога, от инвестированной на счет суммы), как сейчас по ИИС первого типа", - пояснил Чебесков.

Если эти средства останутся на счете в течение пяти, а потом и 10 лет, гражданин освобождается также от уплаты налога на доход в течение этого времени. "Сумма такого освобождения от налога ограничена 30 млн рублей. По-сути, надо заработать эти 30 млн рублей в течение 5-10 лет, тогда налог на доход не будет взиматься", - рассказал глава департамента.

При этом граждане получат возможность открывать три ИИС вместо одного. "Это повысит конкуренцию среди брокеров и поможет открывать данные типы счетов на разные цели", - сказал Чебесков, добавив, что также не будет максимального лимита средств, который можно будет положить на ИИС. Несмотря на то, что объем льгот при этом не увеличится - счет можно будет использовать для сбережений. Аккумулировать и подсчитывать информацию по налоговым льготам будет Федеральная налоговая служба.

На ИИС третьего типа нельзя будет покупать иностранные ценные бумаги, за исключением иностранных бумаг стран ЕАЭС. Деньги с таких счетов можно будет забрать в любой момент, но с потерей льготы. Исключениями являются особые жизненные ситуации - "пока среди таких обсуждается только дорогостоящее лечение", также сказал представитель министерства.

Создать новый тип индивидуальных инвестиционных счетов в дополнение к двум уже существующим предложил Банк России в конце октября 2020 года. Изначально предполагалось, что ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции в срок от 10 лет, однако позднее данное условие решили преобразовать. Как ранее заявлял регулятор, запустить ИИС третьего типа планируется с 2024 года.