ОАЭ и Камбоджа заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве

Государственный министр по вопросам внешней торговли в Министерстве экономики ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди отметил, что соглашение является "новой вехой" в экономических отношениях между двумя странами

ДУБАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты и Камбоджа подписали в четверг соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое позволит за пять лет более чем вдвое увеличить объем ненефтяной торговли между странами. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

На церемонии подписания соглашения, которая состоялась в Пномпене, присутствовал премьер-министр Камбоджи Хун Сен, уточнило агентство. Подписи под документом поставили государственный министр по вопросам внешней торговли в Министерстве экономики ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди и министр торговли Камбоджи Пан Сорасак. Соглашение позволяет открыть товарам эмиратов, которые охватывают более 93% ненефтяной торговли между странами, расширенный доступ на рынок Камбоджи. Ожидается, что документ вступит в силу до конца 2023 года после того, как завершится процесс ратификации обеими сторонами.

Тани бен Ахмед аз-Зейуди отметил, что соглашение является "новой вехой" в экономических отношениях между ОАЭ и Камбоджей. "Оно не только будет способствовать достижению нашей цели удвоить ненефтяную торговлю к 2031 году, но и расширит наше присутствие в быстрорастущих экономиках Юго-Восточной Азии, открывая новые двери для экспортеров, чтобы охватить миллионы потребителей, - подчеркнул он. - Камбоджа также выиграет от нашей глобальной взаимосвязанности и возможности реэкспортировать товары в более чем 400 городов по всему миру".

Как пишет агентство, в 2022 году объем торговли между ОАЭ и Камбоджей увеличился на 33% по сравнению с 2021 годом, достигнув $407 млн. Эмираты являются ведущим торговым партнером королевства среди арабских стран.